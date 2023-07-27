Общество

Об опасном побочном эффекте некоторых лекарств рассказал врач

На активном летнем солнце некоторые лекарственные препараты могут вызывать реакцию, похожую на аллергическую, отметил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

«Сейчас солнце активное, идет мощное излучение, и у некоторых людей может возникать довольно странная реакция на него. Например, ожоги, вплоть до волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было. Люди начинают задумываться, что это, и оказывается, что они, например, начали прием нового препарата, у которого в инструкции указано довольно редкое побочное явление – фотосенсибилизация (повышение чувствительности организма к ультрафиолетовому излучению, – ред.). Такая реакция на солнце встречается примерно у 1% населения Земли, но это довольно много людей – десятки миллионов. И главное, мы не можем предсказать, кому "повезет"», – сказал Алексей Водовозов.

Фотосенсибилизирующий эффект могут иметь довольно популярные лекарства, продолжил токсиколог в интервью радио Sputnik. По его словам, нужно тщательно изучать инструкции к препаратам.

«Это могут быть препараты распространенных групп: например, нестероидные противовоспалительные средства, даже ибупрофен изредка может провоцировать реакцию на солнце. Оральные контрацептивы тоже могут вызвать фотоаллергию. Тетрациклиновые антибиотики, статины – на самом деле очень много препаратов, которые так могут работать. Поэтому очень важно, если вы начинаете принимать новые лекарства либо уже давно принимаете какие-то препараты, но планируете провести долгое время на активном солнце, не выкидывайте инструкцию, сначала прочитайте раздел побочных эффектов, несовместимостей и всего прочего, поищите строчку про фотосенсибилизацию», – посоветовал Алексей Водовозов.

Если препарат может вызывать такую побочную реакцию, нужно усилить меры защиты от солнца, добавил он.

«Старайтесь передвигаться в тени, используйте головной убор и солнечные очки, потому что глаза тоже могут быть обожжены. Используйте солнцезащитные кремы с SPF как минимум 30, а лучше 50. И нужно беречься от активного солнца в период с 11 до 16 часов», – заключил Алексей Водовозов.