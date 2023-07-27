Об опасном побочном эффекте некоторых лекарств рассказал врач

На активном летнем солнце некоторые лекарственные препараты могут вызывать реакцию, похожую на аллергическую, отметил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
Фотосенсибилизирующий эффект могут иметь довольно популярные лекарства, продолжил токсиколог в интервью радио Sputnik. По его словам, нужно тщательно изучать инструкции к препаратам.
«Это могут быть препараты распространенных групп: например, нестероидные противовоспалительные средства, даже ибупрофен изредка может провоцировать реакцию на солнце. Оральные контрацептивы тоже могут вызвать фотоаллергию. Тетрациклиновые антибиотики, статины – на самом деле очень много препаратов, которые так могут работать. Поэтому очень важно, если вы начинаете принимать новые лекарства либо уже давно принимаете какие-то препараты, но планируете провести долгое время на активном солнце, не выкидывайте инструкцию, сначала прочитайте раздел побочных эффектов, несовместимостей и всего прочего, поищите строчку про фотосенсибилизацию», – посоветовал Алексей Водовозов.
Если препарат может вызывать такую побочную реакцию, нужно усилить меры защиты от солнца, добавил он.
«Старайтесь передвигаться в тени, используйте головной убор и солнечные очки, потому что глаза тоже могут быть обожжены. Используйте солнцезащитные кремы с SPF как минимум 30, а лучше 50. И нужно беречься от активного солнца в период с 11 до 16 часов», – заключил Алексей Водовозов.