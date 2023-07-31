Общество

Путешествие попугая закончилось в Псковской области из-за отсутствия документов

Путешествие попугая из-за отсутствия документов закончилось в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка», расположенном в Псковской области, государственный инспектор проконтролирован ввоз живой птицы, перевозимой в автотранспортном средстве в сопровождении физического лица из Швейцарии на таможенную территорию ЕАЭС.

На птицу отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, гарантирующие выполнение ветеринарных требований при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещении между государствами-членами зоопарковых и цирковых животных.

Ввоз попугая на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате «живого» груза.