Общество

Безопасность для галочки?

В Пскове началась приемка школ к новому учебному году. Специалисты традиционно проверяют готовность объектов по всем направлениям: от технического состояния зданий и уровня освещённости в кабинетах до работоспособности пожарной сигнализации и наличия замков на эвакуационных выходах. Пристальное внимание проверяющих и родителей учеников приковано к антитеррористической составляющей.

Псковская Лента Новостей выяснила, как обеспечивают безопасность в школах Пскова, кто их охраняет, что думают родители об уровне защищённости их детей, и какие бреши в системе находит прокуратура.

Турникет как декорация

Недавно построенные образовательные организации, как правило, соответствуют всем требованиям безопасности. По периметру красуются высокие крепкие заборы, попасть в новые школы можно только по ранее выданному пропуску и, миновав строгого охранника в форме, мимо которого даже мышь не проскочит. Ситуацию внутри контролируют видеокамеры.

Тем временем, в учреждениях, уже много лет функционирующих, обстановка совсем иная. Один из самых частых ответов на вопрос о мерах безопасности в школах, куда ходят дети псковичей, оказался таким: «На входе сидит бабушка, и никакой пропускной системы. А на территорию можно легко попасть через дырку в заборе». Даже если последний не имеет повреждений, то особой роли всё равно не играет.

К примеру, по периметру одного образовательного учреждения, расположенного в центральной части города, имеется забор в хорошем состоянии. Более того, в этом году за счет родителей на ворота и домофон на двери школы установили механизм закрытия/открытия. «Ворота закрываются и открываются по брелку только для заезжающих машин. По факту это неудобно, и многие вынуждены идти через узкую калитку, которая не закрывается. И смысл закрывающихся ворот?» - недоумевают родители учеников. По их словам, домофон на двери тоже оказался крайне неудобной вещью: с утра перед уроками она открыта, после звонка закрывается. Опаздывающие дети постоянно звонят, звук разносится на всю школу. «На двери стоит камера, когда звонят - видно, кто пришёл. Но замечено, что открывают всем, не спрашивая, кто и куда», - уверяют псковичи, дети которых посещают данное учреждение.

Кроме того, на двери написано, что родителей в школу не пускают. Но, когда та открыта, зайти вполне можно. Разве что женщина-вахтёр остановит, спросит, куда идёшь - и пропустит.

Турникет там тоже есть, только не используется по назначению. Пропускное устройство с карточками перестало работать спустя год после установки, - это совпало с пандемией коронавируса. Теперь турникет выполняет функцию декорации, дети уже давно не носят с собой карточки.

Похожая ситуация сложилась в другой псковской школе, где пропускная система дала сбой в период пандемии. Раньше у каждого ученика и сотрудника была карточка, по которой они заходили в школу через турникет. Сейчас он отключен. «Охранника у нас нет. На входе сидит бабулька - «божий одуванчик», она всех знает в лицо и пропускает. В школе учатся порядка 1300 человек», - поделилась одна из учителей.

При этом родители не могут попасть в данную школу по своему желанию. Для этого требуется вызов классного руководителя или предоставленный им список участников родительского собрания. В первом случае учитель спускается навстречу и проводит в кабинет, во втором - вахтёр впускает лиц из списка.

Есть, конечно, и те, кто прорывается в школу «незаконно». Некоторые беспокойные родители так сильно стремятся к своему ребёнку, что слова вахтёра для них ничего не значат. Как и неработающий турникет.

«Ну есть турникет, и что? Даже если бы работал - перепрыгнул и всё. Сами дети так поступают. И вахтерша ничего не может сделать. Меры безопасности у нас вроде бы есть, но насколько они рабочие, я не знаю», - пожала плечами педагог.

Она уточнила, что почти во всех кабинетах установлены новые видеокамеры, а по периметру школы пару лет назад появился хороший забор. Вход осуществляется через две калитки, которые всегда не заперты. «Может, и закрывают их, но я утром иду - они открыты, со школы иду - тоже открыты. Может быть, вечером запирают», - предположила наша собеседница. А вот ворота, предназначенные для автотранспорта, открываются автоматически только с нажатия кнопки у вахтера.

«Окрылённые» взрослые

В школах Завеличья похожая ситуация.

«Забор есть, хороший, красивый, прочный, с тремя калитками, которые постоянно открыты, как и ворота. Турникет есть - открытый, никаких пропусков ни у кого нет. Есть тётенька на входе, которая вроде как бдит, но пройти можно, её игнорируя. Я спокойно хожу, когда мне надо, просто здороваясь с вахтершей. В общем, всё есть, и всё для галочки», - рассказала мама ученицы одного из учреждений.

В другой школе в том же микрорайоне о пропусках тоже никто не слышал. По словам родителей, ещё пять лет назад они сдали классному руководителю по 150 рублей на электронный пропуск ребенку. Но карточки детям так и не выдали, а турникет до сих пор не заработал - он просто стоит, им никто не пользуется. «Родители о пропусках вопросы не задают, не та сумма, чтобы поднимать бучу. Но и не тот уровень безопасности, о котором мы мечтаем», - поделилась псковичка, сын которой ходит в эту школу.

По её словам, на входе в учреждение сидят довольно «цепкие женщины, которые взрослых ненавидят, не пропускают, буквально "грудью" ложатся». Единственная уважительная причина, по которой маме или папе могут разрешить пройти: ребенку стало плохо.

Камеры в школе есть, но родители не уверены, ведётся ли запись. Мать одного из учеников считает, что на территорию легко может пробраться посторонний, а хватит ли разрешения камер восстановить его личность - вопрос открытый.

Забор по периметру имеется, но задние его ворота открыты, как и допуск на школьный стадион. «Даже дыра есть, куда пролезают взрослые дяди и тети, чтобы побегать. Один мужик загорает там, спасибо, что не нагишом. Из-за обилия "окрыленных" взрослых дети не пользуются площадкой летом, ходят в соседний сквер. Их стадион в это время занят бабушками "золотого" возраста с дедушками, а также спортсменами с голым торсом, нарезающими круги по стадиону», - негодует псковичка.

Она также недовольна тем, что преподают детям на «уроках о важном». Якобы, во время обсуждения вопросов безопасности школьникам советовали в случае внештатной ситуации: бежать, петляя от стреляющего человека; прятаться под парту; закрывать и баррикадировать дверь класса. И, самое главное, - не уходить, не убегать из школы, пока не разрешит учитель. Сын горожанки спросил, что делать, если учитель погибнет. В ответ прозвучало: «Все равно не уходите, ждите директора или службу спасения!»

Законные требования

В управлении образования администрации Пскова сообщили, что во всех образовательных организациях города имеются инструкции и алгоритмы действий персонала и обучающихся на случай вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников. Кроме того, ежегодно в осенне-зимний и весенне-летний периоды, во время зимних каникул, новогодних и рождественских праздников с учениками проводят инструктажи, обучающие занятия, информационно-разъяснительные мероприятия, отрабатывается практическое применение полученных знаний с участием сотрудников МЧС, МВД. Первые учебные тренировки по эвакуации обычно проводятся в начале сентября.

Также в ответе на официальный запрос, направленный в администрацию Пскова, говорится о том, что на всех объектах образования утверждены паспорта безопасности, согласованные с УФСБ России по Псковской области, региональным управлением МЧС и Росгвардией. В образовательных учреждениях есть планы взаимодействия с территориальными органами безопасности по защите от террористических угроз, установлены системы передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, системы оповещения и управления эвакуацией. «Во всех учреждениях обеспечен контроль доступа», - заверили в управлении образования.

Там же подтвердили, что охрану школ обеспечивают сами сотрудники учреждений, либо специализированная охрана. «К охранникам предъявляются требования, установленные Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности» от 11.03.1992 № 24487-1. Проверка входящих в учреждение людей осуществляется охранниками в соответствии со своей должностной инструкцией», - отмечается в ответе на запрос редакции.

Что касается систем видеонаблюдения, то, по данным городской администрации, ими обеспечены все муниципальные школы Пскова. Однако нормативные требования к количеству видеокамер в школах отсутствуют. При этом обязательным условием является просматриваемость всего периметра здания, основных входов в него, а также всех коридоров. В профильном управлении подчеркнули: запасные выходы в учреждениях закрыты, ключи находятся у ответственного за безопасность специалиста.

Кроме того, все муниципальные образовательные учреждения имеют ограждение территории. В администрации признали, что в Пскове есть ряд школ, где требуется замена заборов, и работа в данном направлении ведётся. Так, по состоянию на 1 августа 2023 года установили и поправили ограждения в девяти образовательных учреждениях, до конца года планируется провести аналогичные работы ещё в шести.

«Въезд транспортных средств на территорию школы осуществляется по спискам, либо по согласованию с директором после проверки документов. Родители обучающихся и посетители для разрешения личных вопросов допускаются в школу после предъявления документа, удостоверяющего личность, сообщения, к кому они направляются и регистрации в журнале учета посетителей», - добавили в администрации города.

Доверяй, но проверяй

Проверка готовности муниципальных образовательных организаций Пскова к новому учебному году уже началась. С 4 по 14 августа школы посетят комиссии, в состав которых входят представители управления образования администрации города, контрольно-надзорных органов (МВД, Росгвардия, Роспотребнадзор) и общественных организаций.

Полиция при этом обращает внимание на два направления: антитеррористическая защищенность и организация дорожного движения. По линии ГИБДД учитывается безопасность пешеходного перехода, ведущего к школе, наличие дорожных знаков, исправность светофора, нанесение дорожной разметки. «Если что-то не соответствует требованиям, администрации города выносится постановление для устранения недостатков», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По линии антитеррористической безопасности сотрудники полиции обращают внимание на наличие забора вокруг образовательной организации, исправность калиток, домофонов, наличие турникетов на входе, организацию охраны школы во время учебного года. Кроме того, перед торжественными линейками все школы обследуют кинологи с собаками, а на линейках всегда дежурят сотрудники полиции и Госавтоинспекции.

«По линии антитеррора школы, как правило, самостоятельно устраняют недостатки, и к началу учебного года все учреждения проходят проверку», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

В преддверии 1 сентября общеобразовательные учреждения проверяют и органы прокуратуры. Сотрудники ведомства оценивают соответствие зданий, территорий школ требованиям санитарно-эпидемиологического, противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности, а также смотрят, выполнены ли предписания контрольно-надзорных органов в данной сфере. Также в ходе проверок прокуроры обращают внимание на соблюдение требований Трудового кодекса Российской Федерации в части, устанавливающей ограничения на заключение трудовых договоров с лицами, привлекавшимися к уголовной ответственности за определённые виды преступлений (против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, общественной безопасности).

«Указанные нарушения довольно распространены, большинство из них оперативно устраняется, некоторые (финансово затратные, и, в основном, связанные с проведением ремонтов, установкой того или иного оборудования) устраняются поэтапно. В случаях, когда образовательные организации их учредители не принимают мер к выполнению требований законодательства, органы прокуратуры области обращаются в суды с исками о понуждении исполнить ту или иную обязанность. В любом случае устранение нарушений находится на контроле у прокуроров до момента, когда все необходимые действия, меры будут выполнены», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Еще в 2022 году прокуроры внесли 68 представлений в целях устранения нарушений требований к антитеррористической защищенности 578 объектов образования, расположенных в регионе, в суд было направлено 9 исковых заявлений. Выявленные нарушения касались отсутствия, либо неисправности систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, оповещения, наружного освещения, отсутствия квалифицированной охраны, металлоискателей.

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Согласно «Закону об образовании РФ», школа обязана обеспечивать безопасность обучающихся. Очевидно, что работающий турникет и квалифицированный охранник не всегда остановят человека, который задумал что-то плохое и твёрдо вознамерился попасть на объект. Но всё же наличие отлаженной пропускной системы лучше, чем её полное отсутствие. Даже самая грозная бабушка явно слабее и беспомощнее, чем взрослый мужчина, прошедший необходимую для охраны подготовку и получивший специальные знания.

Ульяна Ловыгина