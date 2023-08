Общество

Магазин «Еврострой» в Пскове устроил распродажу из-за закрытия

Тотальная распродажа строительных материалов идет в магазине «Еврострой» в Пскове в связи с его закрытием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гипермаркете «Империал».

Приготовьтесь обновить свое домашнее пространство по невероятно низким ценам! Объявляем о проведении ликвидационной распродажи керамической плитки и керамогранита, высококачественных напольных покрытий, инструментов, бытовой электротехники, сантехники и многое другое. Являетесь ли вы энтузиастом DIY* или профессиональным подрядчиком, наш широкий выбор товаров поможет вам. От красивых напольных покрытий до первоклассных инструментов — у нас есть все, что вам нужно, чтобы превратить ваш строительный проект в шедевр», - отметили в администрации магазина.

Срок ликвидации: до 31 августа.

Режим работы:

понедельник-пятница - с 10:00-18:00,

суббота, воскресенье - выходной.

Строительный магазин «Еврострой» находится по адресу: город Псков, улица Ипподромная, 145 (вход с улицы Ветряной). Подробная информация по телефонам: (8112)57-12-88, 8-911-383-27-42.

«Приходите к нам сегодня и раскройте свой творческий потенциал при ограниченном бюджете. Не упустите эти невероятные скидки!» - призвали псковичей.

*do it yourself - вид деятельности, при котором человек самостоятельно изготавливает для собственного использования те вещи, предметы и изделия, которые обычно изготавливаются промышленностью или мастерами-профессионалами.