Общество

На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки

Первые заморозки зафиксированы минувшей ночью на территории Европейской России, в городе Шарья Костромской области температура опустилась до минус 1,4 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России… Холоднее всего было в городе Шарья Костромской области, там минимум составил минус 1,4 градуса», - написал Леус.

Также синоптик отметил, что ниже нуля опустилась температура воздуха и в Кировской области, пишет РИА Новости.