Общество

Вопросы о событиях СВО появятся в ЕГЭ по истории в 2024 году

Вопросы о событиях и персоналиях специальной военной операции (СВО) появятся в билетах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории уже в следующем году, следует из опубликованного проекта демонстрационного экзамена на сайте Федерального института педагогических измерений, пишет «Интерфакс».

Так, в одном из заданий требуется в хронологическом порядке расположить события: подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России.

В другом вопросе экзамена, где требуется сопоставить событие и его участника, выпускнику надо, в частности, знать имя командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР Ольгу Качуру, погибшей летом 2022 года.

В сентябре прошлого года в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, появятся в ЕГЭ по истории после внесения соответствующих изменений в рабочие программы и учебники.

Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, для школ уже подготовлены единые государственные учебники по всеобщей истории и истории России для учеников 10 и 11 классов. Обновлённые учебники по истории для 11 классов появятся в школах к 1 сентября.