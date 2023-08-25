Общество

Две незаконные свалки убрали экоактивисты в Корытовском лесопарке

Команда активистов совместно с региональным отделением всероссийского экологического движения «Экосистема» и командой движения «Экомышление» убрали две незаконные свалки в Корытовском лесопарке 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

Фото: Сергей Елизаров

«Собрали почти 40 пакетов и огромную кучу шифера. Одна свалка оказалась с подвохом - под кучей (пней и веток) оказались несколько слоев пакетов с мусором и строительными отходами. Попросили у местных тачку и грабли и все убрали. После реально тяжелой работы ели вкусный арбуз под экофакты», - рассказал он.

Между участниками разыграли экоподарки - многоразовые трубочки, бамбуковую зубную щетку, экоручку, термостакан и фирменный шоппер. Собранные пакеты с мусором в течение нескольких дней погрузят в мусорный контейнер и увезут представители управления городского хозяйства Пскова.

Кроме того, совместно с УГХ установят информационные таблички в месте бывшей свалки с предупреждением о запрете свалки и штрафах.