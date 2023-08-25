Общество

В Госдуме предложили включить Signal в список иностранных мессенджеров

Депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров из-за возможного доступа американских спецслужб к частным перепискам.

По словам депутата, в соцсетях распространяется ролик с американским журналистом Такером Карлсоном, в котором тот рассказывает, что Агентство национальной безопасности узнало о его планах взять интервью у президента РФ Владимира Путина после того, как он обсудил эту идею со своим коллегой через мессенджер Signal.

«Думаю, что Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров, а руководителям силовых ведомств провести разъяснительную работу среди своих сотрудников. Ведь в их переписке АНБ и другие американские спецслужбы могут найти кое-что поинтересней, чем у Такера Карлсона», - написал Горелкин.

По мнению депутата, история с американским журналистом подтверждает, что у «АНБ есть доступ ко всем перепискам во всех американских мессенджерах», пишет РИА Новости.

«Не нужно считать, что мессенджер Signal – это исключение. Да, его главным преимуществом преподносится сквозное шифрование, но где гарантия, что разработчики не оставили лазейку для АНБ?» - добавил парламентарий.