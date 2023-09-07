Денис Иванов: Раньше на сессии тратили время бестолково, а сейчас все по делу

Сессии городской Думы сейчас проходят быстрее, чем раньше, потому что основные обсуждения и споры идут на комитетах, а на сессии депутатам остается только проголосовать за решения. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат по округу №15 Денис Иванов.
Комментируя итоги прошедшей сессии, Денис Иванов отметил, что основные вопросы — бюджетные: о внесении изменений в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также вопрос об исполнении бюджета города Пскова за первое полугодие 2023 года.
«Если год к году смотреть, доходы на 2% упали. Учитывая ситуацию, в которой мы находимся, вполне нормальная, стабильная ситуация. Город может продолжать развиваться темпами, которые мы видим вокруг. Так что у нас бюджет развития, не выживания», - заметил депутат.
Также он положительно относится к тенденции увековечивания памяти выдающихся горожан. На минувшей сессии депутаты согласовали размещение двух мемориальных досок и присвоение одной из городских улиц имени Михаила Банщикова.
Говоря о появлении в Пскове сквера Дружбы, Денис Иванов пошутил, что он может стать местом притяжения псковичей, у которых возник конфликт.
«Смешная шутка, что можно любые конфликтные ситуации решать, встречи назначать. Пусть там никто не ругается, пусть решают проблемы в досудебном порядке», - пошутил Денис Иванов и отметил, что такое название появилось вполне своевременно.