Общество

Денис Иванов: Раньше на сессии тратили время бестолково, а сейчас все по делу

Сессии городской Думы сейчас проходят быстрее, чем раньше, потому что основные обсуждения и споры идут на комитетах, а на сессии депутатам остается только проголосовать за решения. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат по округу №15 Денис Иванов.

«Мы полномочия перераспределили, большая часть отошла администрации. Они оперативными вещами занимаются, а мы палки в колеса не вставляем. Чем больше людей, тем сложнее договориться. Сейчас с администрацией гораздо проще стало работать. Раньше, бывало, вопрос яйца выеденного не стоил, а разговоров раздувалось... Сейчас стало меньше политики, больше дел. Вполне рабочая обстановка. Предыдущий созыв Думы был тяжелый, часто бестолково время тратили, а сейчас все по делу. На комитетах обсуждается, а к сессии все решения уже готовы. Приятно, что депутаты стали на комитетах больше работать, а не на сессии шоу устраивать. Это очень хорошая тенденция», - сказал Денис Иванов.

Комментируя итоги прошедшей сессии, Денис Иванов отметил, что основные вопросы — бюджетные: о внесении изменений в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также вопрос об исполнении бюджета города Пскова за первое полугодие 2023 года.

«Если год к году смотреть, доходы на 2% упали. Учитывая ситуацию, в которой мы находимся, вполне нормальная, стабильная ситуация. Город может продолжать развиваться темпами, которые мы видим вокруг. Так что у нас бюджет развития, не выживания», - заметил депутат.

Также он положительно относится к тенденции увековечивания памяти выдающихся горожан. На минувшей сессии депутаты согласовали размещение двух мемориальных досок и присвоение одной из городских улиц имени Михаила Банщикова.

Говоря о появлении в Пскове сквера Дружбы, Денис Иванов пошутил, что он может стать местом притяжения псковичей, у которых возник конфликт.

«Смешная шутка, что можно любые конфликтные ситуации решать, встречи назначать. Пусть там никто не ругается, пусть решают проблемы в досудебном порядке», - пошутил Денис Иванов и отметил, что такое название появилось вполне своевременно.