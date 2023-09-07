Общество

Правительство Псковской области передало 76-й дивизии технику и обмундирование

Губернатор Михаил Ведерников от имени правительства Псковской области передал новую технику и обмундирование для военнослужащих 76-й ДШД, находящихся в зоне СВО. В составе комплекта помощи: 5 квадроциклов с электрическими двигателями, 15 тентов с защитой от тепловизоров, 300 тактических рюкзаков, более 200 пар тактических перчаток, а также специальное оборудование, востребованное на передовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Машины и снаряжение приобретены для нужд армии по просьбе командования псковской дивизии и в ближайшее время отправятся в район боевых действий специальной военной операции. «Как и обещали — всегда рядом. Правительство области всегда будет поддерживать наших защитников», — отметил Михаил Ведерников.

«Вся помощь, которая приходила и приходит всегда, действенна и всегда вовремя. Все это спасает жизни солдат», - отметил заместитель командующего ВДВ России Алексей Наумец и выразил признательность руководству и команде правительства Псковской области за работу в части поддержки бойцов, находящихся на лечении после ранений, а также семей погибших защитников Отечества.