Общество

Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Ну что, брат Пушкин?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Анализируй этно», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гостях у ведущей Ольги Миронович черноглазая смуглянка, помощник режиссера Псковского драмтеатра Мария Кузьмина.

Как этот «экзотический цветок» оказался в Пскове? Почему медик-юрист работает в театре? Действительно ли дреды и прочие афропрически носят только маргиналы? Псков — толерантный город? И что у Марии Кузьминой есть общего с Пушкиным?

Трансляция завершена.