Общество

Здание будущего туристическо-краеведческого центра продолжают ремонтировать на острове имени Залита

В рамках рабочего выезда на остров имени Залита первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко проконтролировал ход капитального ремонта здания, которое ремонтируется в целях реализации инициативного проекта для организации «Туристическо-краеведческого центра» на острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Подрядчик выполнил демонтажные и монтажные работы по устройству кровли и перекрытия. В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту пола.

Впереди - работы по установке септика и обустройство санитарного узла в здании.