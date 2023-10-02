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Общество

«Наливайкам» хотят запретить маскироваться под кафе

02.10.2023 12:17|ПсковКомментариев: 0

Сейчас «наливайки» круглосуточно продают алкоголь, днем работая как магазин, а ночью превращаясь в заведение общепита. В законодательстве есть запрет на размещение по одному адресу кафе и розничного магазина с крепким спиртным. Депутаты из комитета Госдумы по экономической политике предлагают распространить этот запрет на торговлю пивом, сидром, медовухой и пуаре. Хозяевам «наливайки» придется выбирать: либо у них кафе, либо магазин. Такой законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Также комитет предложит правительству установить минимальные розничные цены на слабоалкогольные напитки, чтобы бороться с суррогатом.

Согласно закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по одному адресу не может располагаться магазин спиртного и заведение общественного питания, у которого есть лицензия на торговлю алкоголем. «Как показывает практика, в отношении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи этот запрет не работает, так как такая деятельность не лицензируется», — сказал «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Депутат сообщил, что в Москве из 2200 заведений общепита в жилых домах только 70 имеют лицензию на торговлю спиртным, остальные продают слабоалкогольные напитки.

По словам Топилина, во многих регионах есть организации, круглосуточно продающие алкоголь в розницу под видом оказания услуг общественного питания. Речь идет о «наливайках», посетители которых шумят и нарушают общественный порядок. «В кафе и ресторанах нельзя продавать пиво и алкоголь навынос, но "наливайки" днем работают как магазин, а вечером там ставят столы и стулья, превращают заведение в общепит и торгуют после 23 часов», — пояснил Максим Топилин.

В связи с этим депутаты из комитета по экономической политике предлагают установить запрет на розничную торговлю пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой в том же помещении, где расположено кафе или ресторан. Как сказал член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, собственникам придется выбрать — либо они работают до 23:00 как розничный магазин алкоголя, либо у них заведение общественного питания, которое не может продавать алкоголь в розницу.

Также депутаты предложили ввести дополнительные требования к производству спиртного. «Чтобы не допустить повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения суррогатным сидром, мы предлагаем запретить производство алкоголя с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено российским законодательством или госстандартами и техрегламентами», — сказал Максим Топилин.

При этом планируют установить, что пивные напитки нельзя делать из закупленного у другого производителя пива. Под запретом будут и названия алкогольной продукции, способные ввести потребителей в заблуждение. Например, «Мистер сидр», которым отравились больше ста человек и 36 погибли, был не сидром, а подкрашенным контрафактным спиртом. По словам Сергея Алтухова, сидр должен быть из яблок, вино — из винограда, а пиво — из солода и хмеля. В остальных случаях речь идет об обмане потребителя.

До 15 октября рабочая группа Госдумы по вопросам дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции обратится в Правительство с предложением установить минимальные розничные цены на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

«Введение минимальных розничных цен на водку, бренди, коньяк и вино помогло очистить рынок от суррогатов», — сказал Сергей Алтухов. Кроме того, эта мера помогает бороться с недобросовестной конкуренцией и демпингом крупных компаний, которые, занижая цены, выдавливают мелких конкурентов с рынка. Депутат подчеркнул, что цены на качественные напитки не вырастут, но опасность наткнуться на низкосортную продукцию снизится.

Теги: #алкоголь #продажа
Источник: Псковская Лента Новостей
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