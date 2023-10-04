Общество

Четыре нарушения выявили в ходе профилактического мероприятия «Оружие» в Псковской области

В целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия, на территории Псковской области провели профилактическое мероприятие «Оружие». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии совместно с полицией проверили у граждан соблюдение условий хранения оружия. Выявлено четыре административных правонарушения, изъято пять единиц гражданского оружия.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия.