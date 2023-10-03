Общество

Порядка 600 псковичей отправят в армию в ходе осеннего призыва

Осенне-зимний призыв стартовал в Псковской области. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. В Псковской области призовут около 600 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, повестки призывникам традиционно приходят в письменной форме. Система электронных повесток пока будет работать в тестовом режиме и дублировать письменный формат.

Срок службы не меняется и составит 12 месяцев. Те, кто призван в Вооруженные силы год назад, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.