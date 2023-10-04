Общество

Президент России в свой день рождения исполнил мечту школьницы из Пскова

Президент России Владимир Путин в свой день рождения исполнил мечту школьницы из Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Видео: пресс-служба правительства Псковской области

«Незабываемой стала суббота, 7 октября, для Виктории Афанасьевой. Школьница из Пскова в этот день получила подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки — иметь свою собаку. Встреча новой хозяйки и ее подопечного прошла в доме Афанасьевых, потому что за окном непогодилось и шел дождь. Когда пес показался в проеме двери, девочка не смогла сдержать своих эмоций и расплакалась. Она обняла пушистого малютку и сказала сквозь слезы: "Спасибо большое! Я очень счастлива!"», - рассказали в пресс-службе.

Мечта о собаке породы Акито появилась у Вики уже давно. И зародилась она после просмотра фильма про Хатико — пса, ставшего символом верности и преданности своему хозяину. Кинолента не оставила неравнодушными никого из домашних, а на Вику произвел особенное впечатление.

Мама девочки позже рассказала, что обратилась к президенту девочка втайне от родителей — сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала.

«Сначала не верилось, что мечта осуществится, но надежда теплилась все время до того, как питомец наконец появился в доме. Решение о подарке было принято не случайно. Вика не просто школьница — она учится на пятерки и четверки, принимает активное участие в жизни школы и класса, занимается спортом и изобразительным искусством. В портфолио накопилось много грамот и сертификатов», - уточнили в правительстве.

Вика сразу сказала, что собака будет жить с ней в комнате, Кличку Умка, данную при рождении, решили не менять. В семье сразу начали строить планы — куда съездить и что купить для нового члена семьи.

«Обязательно будем ухаживать так, как нужно», — сказала мама девочки.

В это время пушистый малыш уже вовсю исследовал свое новое место жительства. В Вике пес сразу признал хозяйку, а девочка не отходила от питомца — гладила, играла, показывала новые места в доме. Впереди пушистого друга ждет взросление, дрессировка и любящая семья.

«Уважаемый, Владимир Владимирович! Благодарю вас за исполнение мечты, спасибо, что подарили такое счастье — немного отойдя от нахлынувших эмоций сказала Вика. — От всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, сил и терпения».