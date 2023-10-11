Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с руководителем Псковского отделения «Почты России» Ольгой Беляцкой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая.

Буквально 9 октября отмечался Всемирный день почты, и сегодня руководитель Псковского филиала расскажет, с каким результатом его сотрудники пришли к этой дате: сколько почтовых отделений функционирует в регионе, сколько пришлось закрыть, а сколько удалось модернизировать, какие услуги оказывает УФПС Псковской области, на что чаще всего жалуются псковичи после посещения почтовых отделений.

Также Ольга Беляцкая расскажет, какую работу над ошибками проводят сотрудники «Почты России», чтобы устранить недочеты в деятельности, и по каким направлениям будет реализовано соглашение о сотрудничестве, которое в конце лета подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

Ведущий — Дмитрий Иванов.

Трансляция завершена.