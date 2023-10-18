Общество

Руководитель псковского МФЦ: Действительно, у нас есть кадровый голод

Кадровый голод присутствует в отделениях МФЦ Псковской области. Об этом врио директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области назначена Ольга Степанова рассказала в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Работа в многофункциональном центре сложна, но интересна, опыт можно получить большой. Что касается дефицита кадров, действительно, есть кадровый голод. Требуются сотрудники в отделы Пскова, Острова, Невеля, Великих Лук. В этом году появилась еще новая должность – это цифровой администратор. Люди нужны, мы готовы рассмотреть всех желающих», – рассказала Ольга Степанова.

Врио директора добавила, что отделы приема заявителей работают во всех районах Псковской области.