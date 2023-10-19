Общество

Снег и мороз до 5 градусов прогнозируют в Псковской области 20 октября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 20 октября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, пройдут небольшие осадки: ночью преимущественно в виде снега и мокрого снега, днем - местами с дождем.

Ночью на дорогах местами образуется гололедица. Прогнозируется ветер северо-восточных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -5 до 0 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет низким.