Общество

Этнографический диктант, концерты и выставки проводят в Псковской области 4 ноября

Жители Псковской области в День народного единства, 4 ноября, могут принять участие в разных культурных мероприятиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С 3 до 8 ноября жители региона могут написать Большой этнографический диктант. Традиционная международная просветительская акция проходит на сайте miretno.ru. Участвуя в диктанте, жители области познакомятся с культурой народов, проживающих в России, а также смогут оценить свой уровень этнокультурной грамотности.

В выходные дни в муниципалитетах пройдут основные тематические праздничные программы, акции и выставки.

В Доме офицеров в Пскове проходит интерактивная выставка «Национальный калейдоскоп», где представлены национальные костюмы, предметы быта и произведения искусства разных народов России.

Концерт заслуженного коллектива народного творчества России «Псковский русский народный хор» пройдет 5 ноября в 17:00 в Городском культурном центре Пскова. Гостей ожидает путешествие в мир красочной народной культуры Псковской области.

В Пскове на площади Ленина на фоне Псковского кремля установлены тантамарески в виде национальных костюмов народов России, в которых смогут сфотографироваться жители и гости города. А в Сквере искусств волонтеры будут раздавать прохожим тематические открытки.

В Великих Луках в День народного единства состоится концерт «Народов много — Родина одна!». В фойе учреждения организуют фотозону в народном стиле — место, где каждый желающий сможет сделать красивое постановочное фото с элементами народной культуры.

В канун праздника на радио состоялась запись народных сказок с участием руководителей и представителей национальных общественных организаций Псковской области. Выступления выйдут в эфир в период празднования Дня народного единства.

В школах, учреждениях дошкольного и дополнительного образования области, а также в библиотеках накануне праздника прошли тематические уроки, встречи, выставки и конкурсы. Многие ребята приняли участие во всероссийских акциях и флешмобах.