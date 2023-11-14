Общество

МЧС России и ООО «Газпром межрегионгаз» подписали соглашение о взаимодействии

Соглашение о взаимодействии между министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и ООО «Газпром межрегионгаз» подписали в Москве 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз».

Фото здесь и далее: ООО «Газпром межрегионгаз»

В торжественной церемонии приняли участие глава МЧС России Александр Куренков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. В режиме специальной связи к мероприятию были подключены территориальные органы МЧС России и дочерние зависимые общества ООО «Газпром межрегионгаз».

Документ предусматривает дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС России и специалисты газовых компаний будут проводить мероприятия по разъяснению гражданам правил безопасности в быту, в том числе безопасному использованию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Предполагается, что в дальнейшем подобные соглашения будут подписаны между территориальными органами МЧС России и дочерними зависимыми обществами ООО «Газпром межрегионгаз».

Среди направлений сотрудничества, указанных в соглашении: разработка и распространение информационных материалов по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией ВДГО и ВКГО, совместные информационные кампании на федеральном и региональном уровнях по пропаганде безопасности жизнедеятельности, реализация совместных просветительских, творческих и иных проектов, мероприятий и инициатив в сфере профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией ВДГО и ВКГО.

«Благодаря реализуемым программам развития газоснабжения и газификации, мероприятиям догазификации, в Российской Федерации все больше людей пользуются экологичным, доступным, надежным источником энергии – природным газом. Для того, чтобы его использование было безопасным, "Газпром межрегионгаз" ведет системную работу – мы внедряем «умные счетчики», проводим уроки газовой безопасности для школьников, проводим рейды, рассказываем людям о том, что газ безопасен, если им пользоваться правильно. Совместная работа с МЧС и подписанное сегодня соглашение – имеет в этом вопросе огромное значение. Нам важно, чтобы каждый человек, пользующийся газом, был в безопасности», - сказал Сергей Густов.