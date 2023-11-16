Общество

В России создали нейросеть для работы с 2D-анимацией

Выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) создали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией, рассказали авторы проекта. Главная особенность софта — всего по двум имеющимся кадрам он может отрисовать все остальные промежуточные движения.

«Мы решаем проблему создания промежуточных кадров между ключевыми — задачу интерполяции (нахождение промежуточных звеньев. — Ред.) или, как принято говорить в индустрии, автофазовки», — рассказал «Известиям» технический директор Anix Андрей Царев.

Технология работает следующим образом: аниматор может загрузить первый и последний момент движения, например, начало и конец прыжка героя. Эта пара ключевых изображений подается в нейронную сеть, которая выявляет особенности каждой картинки. Затем система определяет, как рисунок должен измениться от одного кадра к другому, создавая переходные точки, объяснил эксперт.

«Эти точки перемещаются, формируя промежуточные кадры, и мы используем их для создания плавных анимаций. Это позволяет предсказывать, как объекты будут двигаться между ключевыми моментами, делая анимацию более естественной», — добавил Царев.

На выходе аниматор может скачать уже всю сцену. В результате вместо нескольких дней работы по отрисовке создание готового ролика занимает 15 секунд, сказал он.

По словам авторов программы, сейчас авторы проекта сотрудничают с несколькими российскими студиями анимации, в их числе Petrick, HonkFu и RikAnimation. В развитии проекта принимает активное участие стартап-студия МФТИ.