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Общество

Стало известно, сколько зарабатывает Дед Мороз

18.11.2023 16:28|ПсковКомментариев: 0

18 ноября в России отмечают День рождения Деда Мороза. Специально к празднику эксперты hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, составили подборку вакансий для главных новогодних волшебников и выяснили, какую зарплату им предлагают, а также какие требования предъявляют.

Вакансии для актеров, которым предстоит играть роль Деда Мороза, традиционно начинают появляться на рынке к середине ноября. Средняя предлагаемая зарплата составляет около 70 тысяч рублей, однако итоговая сумма всегда зависит от реальной занятости и количества отработанных часов или смен. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

В некоторых случаях заработок может превышать и сотню тысяч рублей. Так, в Москве ищут Деда Мороза на зарплату от 155 тысяч рублей. Ему предстоит проводить детскую новогоднюю программу для постоянных клиентов агентства, среди которых, как сказано в вакансии, — звезды шоу-бизнеса, ведущие спортсмены, бизнесмены и политики.

В Сочи ищут Деда Мороза на зарплату от 100 тысяч рублей, от 96 тысяч рублей — в Ижевске. В Красноярске за эту роль можно получить от 70 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от 35 тысяч до 120 тысяч рублей, а в Ростове-на-Дону — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Среди требований к претендентам на роль главного новогоднего волшебника можно встретить доброту, веселый нрав, любовь к детям, артистичность. Важно обладать выразительной и грамотной устной речью, иметь опыт публичных выступлений, кроме того, приветствуются вокальные и танцевальные навыки.

В начале ноября стало известно, что с начала года в России было открыто более 900 вакансий дегустаторов и сомелье — по сравнению с аналогичным периодом 2022 года спрос на этих специалистов вырос на 28%. Эксперты hh.ru составили рейтинг самых необычных и редких вакансий в этой категории, в который, в частности, вошла вакансия сомелье кормов для собак с зарплатой от 270 тыс. рублей.

Теги: #дед мороз
Источник: Псковская Лента Новостей
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