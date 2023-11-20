Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса» о ресторане «Деловой»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Станислав Осовский. Он расскажет о своем новом проекте — о ресторане «Деловой».

С чем связан выбор такого названия? Чем «Деловой» может удивить гостей и жителей города и чем отличается от других ресторанов? Каких новинок следует ожидать в меню заведения? Как не растерять хороших поваров? Сложно ли сейчас конкурировать на рынке с другими ресторанами? Об этом и многом другом - в эфире. Ведущая — Анна Машкова.

Трансляция завершена.