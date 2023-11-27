Общество

Названы лауреаты первой национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта»

Лауреатов первой национальной премии «Лидеры ИИ» наградили 23 ноября в рамках международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey. Ими стали трое российских учёных, пять компаний и девять регионов страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

В церемонии вручения премии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Премия организована АНО «Цифровая экономика» и Ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» при поддержке правительства РФ на основании поручения президента России Владимира Путина и призвана отметить выдающиеся примеры внедрения искусственного интеллекта в коммерческих и государственных проектах, а также прорывные исследования в области ИИ. Награда вручается в трёх категориях: учёным, компаниям и регионам.

На церемонии вручения также присутствовали заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева и директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов.

«Учредить премию за разработку прорывных решений и успешное внедрение технологий ИИ поручил президент Владимир Путин на прошлом форуме AIJ. В этом году на ее соискание было подано около 300 проектов. Уверен, с каждым годом их число будет расти. Отечественные ИИ-решения уже успешно применяют на практике. Около 70% наших компаний запустили бизнес-процессы по обеспечению их безопасного использования, а регионы в свою очередь создают благоприятные условия для внедрения технологий искусственного интеллекта. Совместными усилиями мы добьемся технологического лидерства страны, и в этом будет вклад каждого из номинантов премии в сфере ИИ», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он поблагодарил альянс в сфере ИИ и экспертное сообщество за работу по определению лидеров в области искусственного интеллекта, поздравил победителей и пожелал успехов всем участникам премии.

Каждый из трёх лауреатов в категории «Премия ученым» получил денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей за вклад в научное сообщество в изучении ИИ. По итогам оценки жюри премию получили Александр Коротин за создание новых алгоритмов для обучения генеративных моделей данных на основе теории оптимального транспорт; Александр Безносиков за исследования в области распределенного и федеративного обучения; Валентин Хрульков за разработки в области диффузионных моделей и генеративного ИИ.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева, 167 заявок, поданных в категории «Премия компаниям» показывает, что в России много смелых, прогрессивных компаний, которые не боятся экспериментировать и внедрять новые технологии.

Премию «Лидеры ИИ» вручили пяти компаниям, которые успешно внедрили системы ИИ в свои бизнес-процессы с наибольшим экономическим эффектом и возможностями для тиражирования в отрасли. В качестве членов жюри данной категории выступили участники альянса в сфере ИИ, в том числе Сбер, Яндекс, «Газпром нефть», VK, РФПИ, Сибур, Северсталь, ГК Самолет, Уралхим, Русагро, в связи с чем проектов от этих компаний в числе номинантов нет.

Лауреатами стали АО «Международный аэропорт Шереметьево» за проект «Цифровой двойник аэропорта», «АО «Русский Алюминий» за проект «Системы видеоконтроля герметизации Emission Detection», Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы за проект по компьютерному зрению для анализа медицинский изображений, ООО «АгроТерра» за проект «ML-прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур» и АО «Сибагро» за проект «Искусственный интеллект в свиноводстве».

«Отмечу, что хороших проектов, номинированных на премию – больше, чем победителей. Заявки поступили даже из самых дальних территорий России. Все, кто принял участие в премии – большие молодцы, первопроходцы и первооткрыватели практического применения искусственного интеллекта. Отрадно видеть, что технологии ИИ активно развиваются не только в бизнес-среде, но и в государственном управлении. Призываю делиться своим опытом, наработками и практиками. Некоторые проекты при совместном внедрении могут гармонично дополнить друг друга. В процессе голосования нам удалось ознакомиться с большим количеством интересных проектов – это отличный результат, демонстрирующий готовность регионов к цифровой трансформации. Мы в начале большого пути по внедрению инноваций искусственного интеллекта в реальные решения государственного управления. Основываясь на принципах интеграции и взаимодействия, мы пройдем его с вами быстрее и эффективнее!» – добавила начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

Лауреатами в категории «Премия регионам» стали субъекты, которые успешно решают общественно значимые задачи с помощью проектов на основе машинного обучения и анализа данных. Среди регионов премией были отмечены Республика Татарстан, Липецкая область, Сахалинская область, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Белгородская область, Москва, Республика Саха (Якутия) и Тюменская область. Проекты направлены в том числе на решение задач по лесному контролю с помощью ИИ, принятию врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений, применению искусственного интеллекта в сельскохозяйственной отрасли, видеоаналитике.

«Большое количество полученных заявок на участие в премии и высокая конкуренция показывают, что искусственный интеллект внедряется не только в компаниях альянса, но и во множестве других, в том числе небольших, отечественных компаний, и что массовое внедрение ИИ, о котором ранее говорил президент России, уже начинается, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – На волне революции больших языковых моделей искусственный интеллект не просто в разы повышает эффективность бизнес-процессов, но и полностью меняет бизнес-модели компаний, а результаты выполнения ряда задач искусственным интеллектом стали неотличимы от человеческих, а порой и превосходят их».

«Премия получилась именно такой, какой мы ее задумали – уже в первый год своей жизни. Удалось выявить и подсветить значимые результаты не только для отрасли, но и для страны. Жюри и эксперты смогли погрузиться в то, чем живет ИИ в России: кто исследует и создает эти технологии, масштабирует их, применяет. Очевидно, что премия "Лидеры ИИ" доказала актуальность и необходимость ежегодного формата проведения. А еще важно не останавливаться и продолжать тесное взаимодействие не только с лауреатами, но и всеми номинантами – поддерживать, консультировать, продвигать лучшие решения и практики, помогать им становиться лучше», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.