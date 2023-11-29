Общество

Профориентационные экскурсии для псковских школьников проводит «Газпром»

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели две профориентационные экскурсии для старшеклассников школы №11 города Пскова. Школьники посетили учебно-тренировочный класс, центральную диспетчерскую службу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Учащимся рассказали о свойствах природного газа, способах его добычи и транспортировки, сферах применения и напомнили правила его безопасного использования в быту. Школьники узнали о предприятиях газовой промышленности Псковской области, специальностях газовой отрасли, специфике работы в газовой компании. Участники экскурсии также изучили устройство газового оборудования и смогли задать интересующие их вопросы профильным специалистам.

В ближайшее время учащиеся еще четырех классов школы станут гостями предприятия.

«Задача таких мероприятий – познакомить школьников с газовой отраслью, заинтересовать их профессиями нашей сферы, обратить внимание на их разнообразие», - подчеркнула начальник отдела по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Светлана Шадрунова.