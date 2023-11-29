Общество

Губернатор Псковской области поставил задачи по совершенствованию работы с обращениями граждан

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание с главами муниципальных образований, руководителями региональных исполнительных органов и подразделений аппарата правительства области на тему совершенствования работы с обращениями граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Открывая совещание, Михаил Ведерников отметил ключевую роль в выстраивании доверительных отношений с жителями региона, когда над страной висит угроза раскачивания внутриполитической ситуации извне.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Это не эфемерная угроза. Но если на всех уровнях выстроен адекватный, конструктивный и доброжелательный диалог, противнику ловить будет нечего. В Псковской области спокойно именно потому, что за последние годы мы с вами выстроили эффективную систему получения обратной связи от людей», — сказал губернатор.

Вместе с тем, по оценке главы региона, работать еще есть над чем. Так, муниципалитетам требуется подтянуть показатели по времени ответа заявителю в соцсетях. Максимальным порогом обозначено 4 часа.

«Псков с его постоянным потоком сообщений от жителей в среднем успевает ответить за это время. Ни у кого не может быть ни малейшего оправдания работать медленнее, чем в областном центре. К слову, среди региональных комитетов такой срок выдерживается практически всеми», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Отдельного внимания требует содержательная часть. В некоторых муниципалитетах специалисты не всегда отвечают по существу вопроса, либо заявителю не отвечают, перенаправляя его по инстанциям. В итоге гражданин от безысходности обращается к губернатору, хотя вопрос должен быть решен на местном уровне.

«Давайте менять приоритеты, принимать организационные решения. Обращения граждан — принципиально важное направление, мы работу выстраивали здесь несколько лет. Аналогичная ситуация с государственными пабликами. Это значимая часть нашей общей большой работы по взаимодействию с жителями региона», — подытожил Михаил Ведерников.

Участники рабочего совещания разобрали особенности работы с обращениями граждан. Основной акцент сделан на социальных сетях, ведь тенденция последних лет — цифровизация общества. Соцсети становятся оперативным источником получения информации, в том числе от органов власти. В цифровом формате обращений уже поступает в 4 раза больше, чем в традиционных форматах. С начала года — более 12 тысяч сообщений. Для муниципальных и региональных специалистов подготовлены рекомендации при ответе на обращения граждан, которые будут распространены в ближайшее время.

Губернатор обратил особое внимание, что специалисты должны вежливо, подробно и доступно разъяснять ситуацию. Вопросы, которые нет возможности решить оперативно, Михаил Ведерников рекомендовал главам муниципальных образований и руководителям исполнительных органов обобщать и искать пути решения, к примеру, задействовать экономию средств с реализованных объектов, проводить разъяснительную или консультационную работу, включать мероприятия в бюджет.

«Еще раз отмечаю, что работа с жителями региона — задача наша общая, и нужно ее решением заниматься на постоянной основе», — подытожил глава региона.