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Путин: Предотвратить развитие ИИ невозможно, нужно возглавить

Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы возглавить это развитие. А чем это закончится — никто не знает, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«Предотвратить развитие ИИ, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, различать запахи, у которого появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает, — невозможно. Значит, нужно возглавить, нужно сделать все, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится — никто не знает, таковы реалии», - сказал Путин.

Один из видеовопросов, поступивших президенту, был создан с помощью нейросети. Герой видео - сам Путин, который спросил у президента, много ли у него двойников. Глава государства, отвечая на вопрос, ответил, что герой видео - и есть его первый двойник.