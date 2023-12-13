Общество

Александр Козловский: Прямая линия с президентом – это открытый диалог лидера страны с населением

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным – это открытый диалог лидера страны с населением и представителями прессы. Такое мнение высказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«В целом, главе государства поступило без малого 2,5 млн вопросов. Само по себе это свидетельствует об огромном кредите доверия россиян к нашему президенту», - подчеркнул Александр Козловский.

Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.