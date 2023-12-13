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Общество

Россияне начали массово экономить на услугах связи

15.12.2023 08:12|ПсковКомментариев: 0

В этом году российские абоненты начали массово переходить на конвергентные тарифы — то есть покупать у одного и того же оператора пакет услуг, оплаченный по единому счету. Речь идет о сотовой связи, домашнем интернете, платном ТВ и других. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством TelecomDaily. 

На конец первого полугодия 2024 года конвергентом пользовалось чуть более 20% абонентов, а через полгода — уже более 30%, отмечают аналитики. Еще 41% респондентов не пользуются конвергентными пакетами, но рассматривают возможность их подключить, пишут «Известия».

Абонентов же привлекает возможность экономить на услугах связи, уверен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сотовая связь и, например, Интернет, вместе зачастую обходятся на 10-25% дешевле, чем при подключении по отдельности, утверждает он. При ежегодном росте тарифов как минимум на 10%, такой возможностью сократить расходы пользуется всё больше подписчиков, отмечает эксперт.

Причина роста популярности конвергентных тарифов — экономия и рациональное потребление, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, подключая несколько услуг на один счет, абонент действительно может сократить расходы на оплату услуг связи на 25%.

«Популярность таких тарифов обусловлена с одной стороны, существенной экономией на услугах связи — до 50%, с другой — удобством использования с единым счетом у оператора», — рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

Теги: #интернет #связь
Источник: Псковская Лента Новостей
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