Общество

Роспотребнадзор порекомендовал покупать ель в 20-х числах декабря

Живую ель следует покупать в двадцатых числах декабря, дерево, купленное раньше, осыплется до окончания новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Предпочтительнее идти за елкой в двадцатых числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», - приводит сообщение РИА Новости.

Само дерево должно быть с ровным, достаточно толстым стволом и без трещин, иначе ель долго не простоит, уточнили в ведомстве. Ветви должны быть гибкими, а иголки - насыщенного изумрудного цвета. В руках рекомендуется растереть несколько хвоинок, от них должен ощущаться характерный запах, добавили в Роспотребнадзоре.

Выбирать лучше ель с одной макушкой. А чтобы не повредить дерево при переноске, следует попросить продавца упаковать дерево в пластиковую сетку, подчеркнули в пресс-службе.

Дома обязательно нужно дать дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон, а только потом устанавливать и наряжать его, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что стоимость елей и других хвойных растений, которые граждане могут срубить в лесу для новогодних праздников, утвердили в Псковской области.