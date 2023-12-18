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Общество

Режиссер Жора Крыжовников: Премьера восьмого эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится в новую дату

18.12.2023 11:56|ПсковКомментариев: 0

Режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарёв сообщили, что вносят авторские изменения в финальные эпизоды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Седьмая серия была доработана частично и вышла, как и было запланировано, 14 декабря. Восьмая серия переснята, поэтому о дате ее премьеры будет объявлено позднее. Андрей Золотарёв и Жора Крыжовников записали видеообращение к зрителям сериала, где объяснили, почему захотели переработать финал, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Ростелеком».

Изменения в последние эпизоды были личным решением режиссера и связаны с желанием сделать финал истории «круче, острее и эмоциональнее». Жора поблагодарил продюсеров, которые пошли навстречу и согласовали внесение изменений, а также выделили дополнительное финансирование. Актуальные авторские версии всех серий проекта доступны только в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START.

Из видеообращения Жоры Крыжовникова, режиссера и соавтора сценария (с сокращениями): «Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее. Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает. В нашем проекте “Лёд 2” сцену, где Саша узнает о смерти жены, мы снимали два раза. Мы сняли первый раз — хорошо, но… не то. Переписали и сняли еще раз. Так же получилось и здесь».

О выходе последнего эпизода сериала Жора Крыжовников сказал: «В связи со всеми этими доделками и переделками, которые мы готовим, восьмая серия выйдет чуть позже — мы дополнительно сообщим о дате».

Смотрите видеообращение Жоры Крыжовникова и Андрея Золотарёва в официальном Telegram-канале Wink.ru.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) — 8-серийная драма режиссера Жоры Крыжовникова из линейки Wink Originals и START Originals. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production, «НМГ Студией» и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Цифровая премьера сериала состоялась на платформах Wink и START 9 ноября 2023 года, на телеканале НТВ проект выйдет в 2024 году.

События сериала разворачиваются в конце 1980-х — это один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. Когда старое изживает себя — стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. 14-летний школьник из интеллигентной семьи Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир.

Разборки с другими «улицами» и совместные выезды за добычей, дискотеки с узнаваемыми хитами, видеосалоны с «Рэмбо» и «Робокопом», первая любовь и первые потери, верность и предательство сливаются в историю о потерянном поколении и 80-х. «Улица» шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но удастся ли героям выйти из порочного круга?

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Теги: #ростелеком
Источник: Псковская Лента Новостей
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