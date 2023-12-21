Общество

Мобилизованные получили гуманитарный груз из Великих Лук

Мобилизованные в зоне специальной военной операции получили гуманитарный груз, который им отправляли из Великих Лук в воскресенье, 17 декабря. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Такие добрые вести пришли из великолукского отделения партии "Единая Россия". Помощь, которую мы отправляли в зону СВО для мобилизованных из южной столицы области, в воскресенье ребята получили. Передают большое спасибо всем, кто принимал участие в этом добром деле: неравнодушным горожанам, партийцам и сторонникам, руководителям предприятий и организаций, предпринимателям», - написал Армен Мнацаканян.

Депутат добавил, что в Великих Луках продолжают гуманитарную миссию, скоро в зону СВО отправится новый гуманитарный конвой.