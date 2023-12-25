Общество

Псковичи могут исполнить мечты бездомных животных

В псковской общественной организации «Зоозащита» продолжается традиционная акция, в которой любой желающий сможет исполнить мечты бездомных животных из приюта «Лесопилка». Об этом сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Зоозащита» / «ВКонтакте»

«Желания продолжают прибывать. Публикуем очередную порцию желаний от наших подопечных!‍ Очень приятно, что вы уже начинаете привозить, присылать хвостикам подарки», - говорится в сообщении.

В приюте уточнили, если не удается выбрать желание, но помочь приюту хочется, всегда необходимы: сухие корма «Чаппи» (собакам), «Пурина» или «Перфект» (кошкам), впитывающие пеленки, субпродукты, древесный наполнитель для кошачьих туалетов, моющие средства для пола и для посуды, бумажные полотенца, перчатки одноразовые, санитайзеры, паучи для кошек, ведра, лопаты для снега, грабли, пакеты для мусора.

«Можете собрать подарок из этих нужд - мы будем очень рады таким подаркам», - отметили в приюте.