Общество

Мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей проведут в Пскове

Мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей и блиндажных свечей проведут в Пскове 4 и 5 января. Занятие пройдет в региональном избирательном штабе партии «Единая Россия» на улице Некрасова, 17, в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

В штабе будет работать мастерская, где каждый желающий сможет принять участие в изготовлении маскировочных сетей и блиндажных свечей для нужд военных и участников СВО. Помогут в этом девушки с организации АНО «АльфА».

Гостей мероприятия ждет сюрприз – песни под аккомпанемент талантливого музыканта и приятное общение с единомышленниками в теплой и дружеской атмосфере, отметили в отделении «Единой России».

3 января ресурсный центр добровольчествав в региональном избирательном штабе на улице Некрасова, 17 с 18.00 проведет мастер-класс по изготовлению елочной игрушки. Гостей будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой. Игрушки, изготовленные в этот день, можно будет сразу повесить на елку в штабе, передать Деду Морозу или повесить на елку дома.