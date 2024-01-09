Общество

Ресторан «Гельдт» продолжает набор сотрудников

Ресторан «Гельдт», расположенный в известной псковичам Гельдтовой бане, недавно отреставрированной, готовится к открытию зимой. Этот ресторан обещает стать новой легендой Пскова. В меню домашняя, преимущественно русская кухня с блюдами псковской губернии, свежеиспеченный хлеб и настойки, продолжающие традиции нашего края. Основатели известного рестобара «Моя История» и ресторана «Покровский» в этот раз обещают такой же ошеломительный успех, дружную команду и чуткое руководство. На кухню приглашают профессионалов, готовых присоединиться к амбициозным коллегам и начать новую историю известного заведения.

Фото здесь и далее: администрация ресторана «Гельдт»

Открыты вакансии по следующим должностям:

повар;

пекарь-кондитер;

бармен;

хостес;

официант.

Гарантируется трудоустройство по ТК РФ, сменный график работы, выплата заработной платы два раза в месяц, предоставление форменной одежды, вечерний трансфер и оплачиваемое питание. Также предусмотрено оплачиваемое ежегодное прохождение медицинской комиссии.

Успейте стать частью сильной команды со своими ценностями, культурой и высоким уровнем профессионализма. Узнайте больше по телефону +7 911 277 80 86 или электронной почте info@pskbani.ru.