Общество

Собака вмерзла в снег в Островском районе

Собака вмерзла в снег в Островском районе. На данный момент животное доставили в АНЗО «Жизнь» в деревне Задорожье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в зооприюте.

Фото: АНЗО «Жизнь»

«На трассе, не доезжая до Черепягино, в районе моста был найден вот такой вмёрзший в землю пёсель. Собака находилась на одном месте без движения несколько дней, в самые лютые морозы. На задние лапы не встаёт... Возможно, был сбит машиной. Упитанный, имеется след от ошейника. Возможно, кто-то узнает своего друга или знает хозяев бедняги», - рассказали в зооприюте.

На данный момент собаку достали из снега и поместили в зооприют. О ее состоянии сообщат дополнительно.