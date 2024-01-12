Общество

Иностранцев с истекшей визой выдворят за пределы РФ из Псковской области

Двух граждан Индии и двух граждан Пакистана выдворят за пределы России с территории Псковской области по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Четыре дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, рассмотрел Стругокрасненский районный суд. Установлено, что иностранцы находились на территории России незаконно, у двоих истек срок действия туристических виз, двое находились на территории Российской Федерации без каких-либо разрешающих документов. Ранее на территории Российской Федерации к административной ответственности их не привлекали.

В судебном заседании иностранцы полностью признали свою вину в совершении правонарушений.

Суд признал иностранцев виновными, каждому назначили наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.