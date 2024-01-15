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Общество

Производителей искусственных елей обяжут платить за их утилизацию

16.01.2024 07:58|ПсковКомментариев: 1

Искусственные ели внесли в список товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителя, это позволит сократить количество выброшенных елок на полигонах, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.

«Правительством Российской Федерации искусственные ели внесены в список товаров, подпадающих под РОП. Ели относятся к группе "Изделия пластмассовые прочие", по которым норматив утилизации в 2024 году составит 0%, далее он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году», — цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева.

По его словам, в 2024 году цены на искусственные ели останутся прежними, поскольку ставка экологического сбора не изменится. Сейчас она составляет 3844 рубля за тонну, пишет «Прайм»

«В 2025 году при текущих параметрах цены за счет РОП вырастут не более чем на 0,06%, что по сути будет практически незаметно для потребителей. Добавление пластиковых елок в РОП позволит стимулировать создавать системы сбора полимерных елок и централизованного направления их на переработку, производителей — создавать, развивать мощности по переработке, в итоге меньше отходов-елок будет на полигонах», — сказал Буцаев.

Также в РЭО призвали отдавать на переработку живые ели. В этом году компания собрала пункты сбора живых новогодних деревьев на единой карте в приложении «Уберу».

Новые правила расширенной ответственности производителя вступили в силу с 1 января этого года. В соответствии с законом ответственность за утилизацию упаковки перенесена с производителей товаров на производителей упаковки. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор.

Ответственность будет повышаться постепенно: в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 — 75%, с 2027 года — 100%.

Теги: #елка #утилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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