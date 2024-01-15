Производителей искусственных елей обяжут платить за их утилизацию

Искусственные ели внесли в список товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителя, это позволит сократить количество выброшенных елок на полигонах, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.
По его словам, в 2024 году цены на искусственные ели останутся прежними, поскольку ставка экологического сбора не изменится. Сейчас она составляет 3844 рубля за тонну, пишет «Прайм».
Также в РЭО призвали отдавать на переработку живые ели. В этом году компания собрала пункты сбора живых новогодних деревьев на единой карте в приложении «Уберу».
Новые правила расширенной ответственности производителя вступили в силу с 1 января этого года. В соответствии с законом ответственность за утилизацию упаковки перенесена с производителей товаров на производителей упаковки. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор.
Ответственность будет повышаться постепенно: в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 — 75%, с 2027 года — 100%.