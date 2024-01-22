Общество

Трудового мигранта из Узбекистана выдворят за пределы РФ в Псковской области

Гражданина Узбекистана принудительно выдворят с территории Российской Федерации в Псковской области за нарушение режима пребывания в стране (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Дело об административном правонарушении в отношении иностранца рассмотрел Бежаницкий районный суд. Установлено, что мужчина после окончания срока разрешенного пребывания (с учетом наличия патента), а именно после 12 сентября 2022 года, не выехал с территории Российской Федерации, документов, подтверждающих законность его пребывания в стране, иностранец не имел.

В судебном заседании мужчина признал свою вину и подтвердил, что прибыл на территорию России в 2021 году с целью заработка, был зарегистрирован на территории Санкт-Петербурга, получил патент, который не продлил, так как потерял все документы о личности; срок пребывания в Российской Федерации не продлевал. «С какими-либо заявлениями в орган миграционного учета не обращался, пребывает в России нелегально; проездных документов для возвращения в Республику Узбекистан не имеет, семьи не имеет, постоянного дохода и собственности в России не имеет, все близкие родственники проживают в Узбекистане», - отметили в пресс-службе.

Суд пригнал гражданина виновным, ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.