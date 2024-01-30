Общество

Кабмин не поддержал законопроект об отмене госпошлины за заключение брака

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности дала отрицательный отзыв на законопроект об отмене пошлины в 350 рублей за заключение брака и увеличении с 650 рублей до 1 200 рублей пошлины за развод. В проекте отзыва указано, что госпошлина является сбором, который компенсирует затраты, связанные с совершением уполномоченными органами юридически значимых действий.

Законопроект разработал и направил в ноябре на отзыв вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди«). Соответствующие изменения он предлагал внести в статью 333.26 Налогового кодекса РФ (размеры государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами). В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие не повлечет выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ, поскольку инициативой предусмотрено увеличение размера государственной пошлины за развод почти в два раза, пишет ТАСС.

«Государственная пошлина является сбором, который компенсирует затраты, связанные с совершением уполномоченными органами юридически значимых действий. При определении конкретного размера государственной пошлины учитываются фактические затраты каждого уполномоченного органа власти на совершение юридически значимого действия. <...> Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», - указано в документе.