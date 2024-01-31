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Общество

Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS

01.02.2024 08:10|ПсковКомментариев: 0

Новое приложение «Учёт Онлайн» для доступа к СберБанк Онлайн сегодня, 1 февраля, стало доступно для установки на iOS по ссылке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера. 

В первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями СберБанк Онлайн – 12.14.1, 12.15 и 13.02. Банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий, в течение 2024 года они будут планомерно отключены. Посмотреть версию, которая установлена на устройстве, можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.

Новое мобильное приложение «Учёт Онлайн» позволит клиентам оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов Сбера.

«Сбер заботится о комфорте своих клиентов, поэтому мы сегодня представили новую версию нашего мобильного приложения с новым именем – "Учёт Онлайн". И мы просим наших клиентов-пользователей iPhone с устаревшими версиями СберБанк Онлайн оперативно установить новое приложение "Учёт Онлайн", потому что банк прекращает поддержку самых старых версий приложений. Тем, кто не так давно устанавливал наш мобильный банк, новое приложение также будет полезно, так как оно стало ещё удобней и функциональней для пользователей», - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. 

Сбербанк в приоритетном порядке проинформировал клиентов, которые пользуются устаревшими версиями приложения СберБанк Онлайн, о необходимости установить новое приложение «Учёт Онлайн» для доступа к сервисам Сбера прямо сейчас, пока оно доступно для скачивания.

Теги: #банк #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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