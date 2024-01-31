Общество

Продажу поддельных товаров Chanel Sarl и Louis Vuitton Malletier выявили в Пскове

Предпринимателя в Пскове привлекли к административной ответственности за незаконное использование чужих товарных знаков (часть 2 статьи 14.10 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Управление МВД России по городу Пскову обратилось в суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков, правообладателями которых являются компании Chanel Sarl, Louis Vuitton Malletier, Furla S.p.a.

Согласно исковому заявлению, 24 апреля уполномоченный сотрудник управления провел проверку в отделе продаж Showroom, находящемся в торговом комплексе «ПИК-60» по адресу: город Псков, улица Юбилейная, дом №68.

В ходе проверки сотрудники выявили, про предприниматель продает продукцию, которая не является оригинальной продукцией указанных компаний, однако размещенные на товарах изображения до степени смешения схожи с изображениями зарегистрированных товарных знаков.

Предпринимателю назначили наказание в виде предупреждения.