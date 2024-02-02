Общество

Псковские таможенники не дали жителю Германии вывезти из РФ коллекцию минералов

Девятнадцать минералов житель Германии пытался незаконно вывезти в Европу через пункт пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

На таможенном посту пункта пропуска «Бурачки» легковой автомобиль гражданина РФ, проживающего в Германии, направили на сканирование с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. При последующем досмотре багажа сотрудники Псковской таможни обнаружили в четырех коробках минералы различного цвета, формы и веса.

«Мужчина не задекларировал содержимое коробок и не предъявил разрешительных документов от Минкультуры и Росприроднадзора на вывоз коллекции из России. Он пояснил, что такие минералы на Урале общедоступны и "лежат под ногами"», – рассказал начальник таможенного поста МАПП «Бурачки» Денис Партоменко.

Экспертиза установила, что перемещаемые минералы природного, земного происхождения – кальцит, кварц, датолит, галенит – относятся к культурным ценностям и представляют интерес для биологии, минералогии, метеоритики независимо от времени их возникновения. Данная коллекция минералов вывозу за пределы Российской Федерации не подлежит.

Коллекцию изъяли. В отношении мужчины возбудили два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из Российской Федерации).