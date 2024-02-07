Общество

Аистёнок с фиолетовым кольцом пропал в Гдовском районе

Аистёнок с фиолетовым кольцом на ноге улетел из центра помощи аистам «Дом белого аиста» в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: «Дом белого аиста»

«Вчера днём у нас в Низовицах Гдовского района сбежал и улетел аистёнок с фиолетовым кольцом на левой ноге. Если кто встретит его в окрестностях Аистиного центра - срочно свяжитесь, пожалуйста, с нами. Аистёнок контактный, может подходить к людям. Мы ищем беглеца. На дворе зима, рано ему ещё на волю», - отметили в центре.

Телефон руководителя центра: 8-921-500-11-92 (Марина).