Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда откроют в Дедовичах 13 февраля

Филиал Санкт-Петербургского государственного мемориального музея обороны и блокады «Музей партизанской славы» откроется в Дедовичах 13 февраля в 15.00. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

В программе открытия: официальная часть, реконструкция «Партизанский обоз», выступление военного духового оркестра в/ч №640444 под руководством Владислава Гущина.

Музей откроется по адресу: улица Яковлева, 11.

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Отметим, во время Великой Отечественной войны Дедовичи были центром Партизанского края. Население поддерживало партизан, сдавало продукты на партизанские базы.

Оккупанты на борьбу с партизанами направляли отряды карателей, уничтожая местных жителей целыми деревнями. За два с половиной года оккупации погибли более 5 тысяч жителей района, сожжено дотла 375 деревень и сам районный центр.

Освобождение поселка Дедовичи прошло 25 февраля 1944 года. В операции совместно с партизанами участвовали части Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов.

В 2018 году Дедовичскому району присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Дедовичский район стал первым муниципалитетом региона, получившим это звание.