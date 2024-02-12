Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Что дает повару участие в популярном российском кулинарном шоу?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в студию пришли управляющая семейным кафе «Соль» Ангелина Потапова и бренд-шеф кафе Надежда Пандреева.

Недавно Надежда стала участницей третьего сезона кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» и смогла дойти до финала. Она поделится своими впечатлениями от участия в шоу и расскажет, как полученный опыт сказался на ее жизни сейчас. И, конечно же, ведущая Анна Машкова поговорит с гостями о работе кафе «Соль». Оно открылось в ноябре прошлого года и уже получило много положительных отзывов от посетителей. Как пришла идея создать семейное кафе? Чем «Соль» подкупает посетителей? Какие блюда входят в топ заведения? Как удается угодить самым маленьким клиентам?

Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.