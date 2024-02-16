Общество

Кофе после приема пищи может оказать негативное влияние на состояние организма, заявила диетолог

Доктор медицинских наук и признанный эксперт в области диетологии Маргарита Королева провела ряд наблюдений и пришла к выводу, что кофе может пагубно отразиться на здоровье. Медсэксперт не советует увлекаться кофе во время приема пищи или сразу после него.

Кофе мешает процессу усвоения ряда важнейших для человека минералов, например, магния, железа и цинка. Избежать возможных проблем можно, если баловать себя любимым напитком между приемами пищи, пишет RuNews24. Компенсировать недостаток влаги, который провоцирует кофе, можно приемом дополнительного стакана воды на каждую чашку напитка.

Королева отметила, что умеренное потребление кофе положительно сказывается на активности мозга и ускоряет обмен веществ. Советы эксперта особенно актуальны для людей, страдающих болезнью Паркинсона или находящихся в группе риска.