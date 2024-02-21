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Диетолог порекомендовала чудо-продукт для укрепления здоровья

Повышение иммунитета, регенерация кожи, улучшение зрения, снятие воспалений и вывод из организма холестерина – все это может стать результатом употребления плодов одного растения, отметила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. Речь идет о шиповнике, состав которого уникален, уточнила она.

«Шиповник можно назвать чудо-продуктом из-за его состава. Так, он является одним из самых богатых источников витамина С среди всех растений, занимает лидирующее место. Обычно содержание витамина C в шиповнике составляет около 426 миллиграммов на 100 граммов сушеных плодов. Это в несколько раз больше, чем содержание витамина C в цитрусовых, таких как апельсины или лимоны. Витамин С крайне важен для работы иммунной системы, помогает в борьбе с вирусами и бактериями. Также он способствует регенерации кожи, улучшает ее структуру за счет поддержки синтеза коллаге», – пояснила Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.

При этом ценность шиповника не только в высоком содержании витамина С, продолжила гастроэнтеролог.

«В плодах есть антиоксиданты – каротиноиды и флавоноиды. Они помогают защищать клетки от воздействия свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение. Обладают противовоспалительными свойствами, в том числе снижают воспаление в суставах и улучшают их подвижность. Еще шиповник богат пектинами, которые помогают связывать холестерин и выводить его из организма. Витамин А, который тоже содержится в шиповнике, полезен для здоровья глаз и улучшает зрение", – добавила Александра Разаренова.

Диетолог советует заваривать шиповник горячей водой.

«В идеале примерно 70-80 градусов. На чашку воды возьмите 1-2 чайные ложки сушеных ягод и положите в чайник или кружку. После накройте крышкой и дайте завариться в течение 5-15 минут. При такой термической обработке потери витаминов, в том числе С, будут минимальными», – сказала Александра Разаренова.

Несмотря на полезные свойства шиповника, в некоторых случаях перед его употреблением надо проконсультироваться с врачом, предупредила она.

«Из-за высокого содержания оксалатов (соли щавелевой кислоты, – ред.) от шиповника следует отказаться людям, страдающим мочекаменной болезнью. Из-за высокого содержания витамина C напиток из шиповника может усилить симптомы гастрита или язвы желудка, если употреблять его в большом количестве. Важно помнить и о взаимодействии с лекарственными средствами. Шиповник может усиливать действие препаратов на основе ацетилсалициловой кислоты, а также антикоагулянтов. Так что перед употреблением плодов лучше проконсультироваться с врачом», – заключила Александра Разаренова.