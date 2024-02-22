Общество

Юные гости «Михайловского» поделились рецептом «ста баллов за ЕГЭ»

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» теперь знают новую школьную примету. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в Книге отзывов в мемориальном доме поэта появилось несколько похожих записей от старшеклассников и недавних выпускников. «Есть примета: если я напишу в бланке ответов ЕГЭ, что я была здесь, мне поставят 100 баллов!» — и ещё: «У меня теперь сотка за ЕГЭ! Вот вам!»

«Шутки шутками, — комментирует такие записи научный сотрудник музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов Анастасия Дадыко, — но если не приметы (к которым, как мы знаем, был чуток и сам хозяин Михайловского), то врезавшийся в память яркий рассказ экскурсовода может неожиданно помочь пишущему сочинение: вдруг вспомнится факт, небанальная фраза, цитата…»

Этот московский лицеист, возможно, тоже готовится к ЕГЭ — в пушкиногорском «Петровском». Фото: Московский департамент образования

«Юные посетители Михайловского часто делают очень трогательные записи, —рассказывает Анастасия Дадыко. — Вот, например, восьмилетняя Анна Воронина пишет: "Я тоже хочу стать поэтом. Сейчас я сочиняю стихи и сказки". А Максим Смирнов (10 лет) оставил в книге для посетителей свой поэтический экспромт: "Как хорошо, что посетил я этот дом, / Вдруг преисполнился я в нём". Есть в книге отзывов и уморительные пожелания. "Разрешите трогать экспонаты!" — выведено нетвёрдой детской рукой. Слово "экспонаты" при этом исправлено дважды, видимо, уже мамой…».

Что же касается маленькой хитрости, которая и в самом деле может повысить балл за экзаменационную работу, то о ней музейщикам рассказала и преподаватель русского языка, Ольга Яшкова, пушкинский доброхот со стажем, многолетний руководитель волонтёрского отряда из посёлка Языково Ульяновской области: «Кстати, про ЕГЭ. Учу так писать пример почти на любую тему. "Когда я был(а) в Пушкинском заповеднике, нам рассказывали..." И бальзам на душу эксперту — пишущий был в Михайловском! Это ли не радость! Но имеют право так писать только те, кто действительно посетил "тот уголок"...»

Напомним, что дети, и особенно средние и старшие школьники, как раз задумывающиеся о смысле жизни и сути творчества — всегда желанные гости в «Михайловском». Экскурсии по музеям-усадьбам, в том числе и по «Пушкинской деревне», а также музею-мельнице в Бугрово молодые люди могут оплатить посредством «Пушкинской карты». За счёт государства посетители заповедника могут побывать и на музейных занятиях, в частности на уроке письма «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге…» (знакомство с традициями эпистолярного жанра в пушкинское время и с письменными принадлежностями XIX столетия) и занятии для «В гостиной истинно дворянской...» (темя разговора — светские развлечения XIX столетия: «язык цветов» и цветочное послание, игра в «фанты» и шарады), — конкретизировали в музее.